Son Dakika Haberleri: Seçim öncesi dolar 5.60 seviyesinde

Seçim öncesi dolar 5.60 seviyesinde

1 saat önce

Dolar küresel piyasalarda güçlü bir görünüm sergilerken, içeride kur seçim öncesi son işlem gününe 5.60 civarından başladı.

Seçim öncesi dolar 5.60 seviyesinde, System.String[]
Dolar küresel piyasalarda güçlü bir görünüm sergilerken, içeride kur seçim öncesi son işlem gününe 5.60 civarından başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:27 

Ekonomi
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