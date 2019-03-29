Seçim öncesi dolar 5.60 seviyesinde
1 saat önce
Dolar küresel piyasalarda güçlü bir görünüm sergilerken, içeride kur seçim öncesi son işlem gününe 5.60 civarından başladı.
Dolar küresel piyasalarda güçlü bir görünüm sergilerken, içeride kur seçim öncesi son işlem gününe 5.60 civarından başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:27
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