Seçim öncesi Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere "yeni dönem" vaadi Açıklaması - Son Dakika

Seçim öncesi Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere "yeni dönem" vaadi Açıklaması

13.01.2021 20:13
Seçim öncesi Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere

İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi oyunu artırmayı hedefleyen Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudiler arasında yeni bir dönemin başladığını ileri sürdü.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi oyunu artırmayı hedefleyen Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudiler arasında yeni bir dönemin başladığını ileri sürdü.

Kamuoyu araştırmalarında umduğunu bulamayan Netanyahu, martta yapılacak seçim öncesi gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oyuna dikti.

Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Nasıra kentini ziyaretinde öncekilerin aksine bu gruba yönelik yumuşak mesajlar verdi.

İsrail'de 27 Mart 2015'te yapılan genel seçimler sırasında, "Arap seçmen sandığa akın ediyor" şeklindeki sözlerinin bağlamından çıkarıldığını iddia eden Netanyahu, "Sözlerimi çarpıttılar. Niyetim 2015'teki seçimlerde İsrailli Arapların oyları hakkında uyarmak yerine yaptığımız 4 barış anlaşmasına (Birleşik Arap Emirlileri, Bahreyn, Fas ve Sudan) karşı çıkan Ortak Liste'ye (Ortak Arap Listesi Bloku) oy verilmesine karşı ihtar etmekti." dedi.

Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri seçimden seçime hatırladıkları yönündeki görüşün gerçeği yansıtmadığını öne sürerken, "Yahudiler ve Araplar, Dubai'de birlikte dans edebiliyorsa, (İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudiler) bunu İsrail'de de yapabilir. Bugün refah, entegrasyon ve güvenlik için yeni bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail polisi, Netanyahu'nun Nasıra ziyaretini protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etmiş, 9 kişiyi gözaltına almıştı.

"Netanyahu bizi bölemeyecek"

Öte yandan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Nasıra ziyaretine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun İsrail vatandaşı Filistinlilerin "kısa süreli hafızaya" sahip olduğunu düşündüğünü dile getiren Avde, "(Netanyahu) Bizi iyi, kötü Arap olarak bölemeyecek. Arapların çıkarlarını korumanın tek yolu, menfaatleri için onur ve haysiyetle mücadele eden Arapların ve Yahudi ortaklarının tek ses olmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Filistinli seçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalar yapmıştı

İsrail'de 27 Mart 2015'te yapılan genel seçimler sırasında Netanyahu, ülkedeki Filistinli seçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalar yapmış, seçimi kazandıktan bir gün sonra ise özür dilemişti.

Seçim günü öğleden önce sosyal medya paylaşımında bulunan Netanyahu, "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." demişti.

Yaklaşık 1,6 milyon nüfusa sahip İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli Mecliste 15 milletvekiline sahip.

Seçimler, 23 Mart, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seçim öncesi Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere 'yeni dönem' vaadi Açıklaması - Son Dakika


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