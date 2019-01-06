Seçim Öncesi Yapılan Adres Değişikliği Mahalle Nüfusunu Yarıya İndirdi
39 dakika önce
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde nüfus, seçmelerin adreslerini kırsal mahallelere aldırmasından dolayı yarıya düştü.
Ordu
'nun Altınordu
ilçesine bağlı Subaşı
Mahallesi'nde nüfus, seçmelerin adreslerini kırsal mahallelere aldırmasından dolayı yarıya düştü.
Altınordu Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Subaşı Mahalle Muhtarı Merve Karakaya
, 31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi mahalledeki seçmenlerin adreslerini değiştirdiğini aktardı. Nüfusu yaklaşık 6 bin olan mahalledeki seçmen sayısının bir anda yarı yarıya kadar inerek 3 bine kadar düştüğünü kaydeden Karakaya, kırsaldaki muhtar seçimlerinin kent merkezine oranla daha çetin olduğunu belirtti. Muhtar Karakaya, bu süreçte nüfusun belediyeler için oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, yapılacak olan ödeneklerin dahi düşebileceğine dikkat çekti. Karakaya, "Altınordu ilçesinden en az 3 bin kişinin başka mahallelere taşınması demek bu ilçeye gelecek ödeneklerin azalması demektir. Dolayısıyla bu durumdan mahallemiz olumsuz etkilenecektir. Belediyelerimizin ödenekleri azalırsa nasıl bir hizmet bekleyebiliriz ki? Seçmenlerimizin bunları düşünerek bundan sonra hareket etmelerini arzu ediyoruz. Seçmenlerimiz bu kararı alırken arkada nasıl bir manzara bıraktıklarını bilmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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