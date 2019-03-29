Son Dakika Haberleri: Seçim Önlemleri

Seçim Önlemleri

1 saat önce

Kocaeli Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin il genelinde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Tedbirleri Planını yürürlüğe koydu.

Kocaeli Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin il genelinde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Tedbirleri Planını yürürlüğe koydu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği basın toplantısında, Valilik bünyesinde görev yapan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) seçimin takip edileceğini belirterek, seçimlerde yaşanabilecek tüm olayların İçişleri Bakanlığı merkez GAMER'e aktarılacağını ifade etti.

Kocaeli genelinde 639 sandık bölgesinde toplam 4 bin 221 sandıkta 1 milyon 350 bin 725 seçmenin oy kullanacağını dile getiren Aksoy, 3 bin 635 emniyet, bin 138 jandarma, 26 sahil güvenlik personelinin seçim günü görev yapacağını kaydetti.

Seçim gününde enerjinin aksamaması için SEDAŞ AŞ. ile gerekli görüşmelerin yapıldığını aktaran Aksoy, 29 Mart 2019- 31 Mart 2019 tarihleri arasında zorunlu kalınmadıkça herhangi bir kazı işleminin yapılmaması hususunda ilgili kurumların uyarıldığını söyledi.

Nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta da hizmet verecek

Vali Aksoy İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 30-31 Mart'ta vatandaşlara hizmet vereceğini aktararak, "Sosyal medya ortamında yapılan provakatif paylaşımlar için siber suçlarla mücadele bürosu ekipleri gerekli yasal işlemleri başlatacaktır." dedi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacağını anımsatan Aksoy, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesinin yasak olacağını kaydetti.

Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimsenin silah taşımayacağına dikkati çeken Aksoy, uluslararası gözlemcilerin Kocaeli'de görev yapması halinde gözlemcilere uygun çalışma ortamı sağlanması hususunda yetkililere talimat verildiği ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Huzur, Kocaeli, Güncel
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