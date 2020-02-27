Seçim sandıkları kedilerin yuvası oldu - Son Dakika
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Seçim sandıkları kedilerin yuvası oldu

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla kullanılmayan atıl durumdaki seçim sandıkları sokak kedileri için yuvaya dönüştürüldü.

Seçim sandıkları kedilerin yuvası oldu, System.String[]

Gaziantep'in Nizip Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla kullanılmayan atıl durumdaki seçim sandıkları sokak kedileri için yuvaya dönüştürüldü.

Sokak hayvanlarını korumak için çalışma yapan belediye ekipler, kullanılmayan seçim sandıklarını belediyenin geri dönüşüm atölyesinde işlemlerden geçirerek kediler için eve dönüştürdü.

Üzerine kedi resimleri ve "Sevimli Dostlar Bizlere Emanet'" sloganı yazılan kedi evleri, ilçe merkezindeki Millet Bahçesi, Hacı Mehmet Okan Parkı ve Osmanlı Parkına yerleştirildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, sıfır atık projesi kapsamında başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında kullanılmayan ve depolarda atıl durumda olan seçim sandıklarını kedi evlerine dönüştürdüklerini belirten Sarı, "Sokakta yaşayan bu canlar bize Allah'ın birer emanetidir. Bu bilinçle Nizip Belediyesi olarak bütün hayvanlara sahip çıkıyoruz. Böylelikle ekiplerimiz tarafından yapılan kedi evleri ilçemiz merkezinde bulunan 3 büyük park içerisine 15 tane evimiz kuruldu. Bu evlerimiz görevlilerimiz tarafından sıklıkla kontrol edilecek ve korunacaktır. Buradaki amacımız hem kedilerimizi dışarıda bırakmamak hem de kullanılmayan malzemeleri kullanılabilir hale getirerek geri dönüşüme kazandırmaktır." dedi.

Nizip Belediyesi, Gaziantep, Nizip, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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