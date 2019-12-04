Son Dakika Haberleri: Seçim sandıklarında toplanan oyuncaklar çocukları sevindirecek
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Seçim sandıklarında toplanan oyuncaklar çocukları sevindirecek

6 saat önce

Kırıkkale'de bir ilkokulda başlatılan proje kapsamında seçim sandıklarında toplanan oyuncaklar durumu iyi olmayan öğrencilere hediye edilecek.

Kırıkkale'de bir ilkokulda başlatılan proje kapsamında seçim sandıklarında toplanan oyuncaklar durumu iyi olmayan öğrencilere hediye edilecek.

Hasan Ali Yücel İlkokulu Müdür Yardımcısı Alper Boyraz ve sınıf öğretmeni Füsun Özçelik Güney tarafından başlatılan "Oyuncağını Getir, Kardeşini Sevindir Projesi" kapsamında öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma, empati kurma ve iş birliği duygularının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Öğrenciler ve öğretmenler evlerinde fazla veya kullanılmayan oyuncakları okulun girişine konulan iki seçim sandığında topluyor. Ay sonuna kadar toplanan oyuncaklar daha sonra okuldan başlayarak durumu iyi olmayan öğrencilere verilecek.

Müdür yardımcısı Alper Boyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının, öğrencilerin empati kurma, paylaşma, yardımlaşma ve iş birliği duygularını geliştirmek olduğunu belirtti.

Yardıma önce kendi okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerden başlayacaklarını dile getiren Boyraz, Ardından il ve ülke genelindeki ihtiyacı olan öğrencilere topladığımız oyuncakları ulaştıracağız. Onları da bir nebze olsun sevindireceğiz." dedi.

Boyraz, projenin 25 Aralık'ta sona ereceğini belirterek, toplanan oyuncakları ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye paketleriyle göndereceklerini sözlerine ekledi.

Sınıf öğretmeni Füsun Özçelik Güney de "Müdür yardımcımızla dezavantajlı çocuklar için ne yapabiliriz diye düşündük. Hem kendi çocuklarımıza paylaşma ve yardımlaşmanın önemini anlatmak hem de diğer çocukları mutlu edebilmek adına böyle bir proje hazırladık. Öğrencilerimiz projeye çok istekli katıldı. Asıl amacımız, çocukların kalbine dokunabilmek, yüreklerinde yer edinebilmek." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Zeynep Kaya ise topladıkları oyuncakları durumu iyi olmayan, oyuncağı olmayan arkadaşlarına hediye edeceklerini belirtti.

Seçim sandıklarında toplanan oyuncaklar çocukları sevindirecek

Hasan Ali, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:31 Kaynak: AA
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