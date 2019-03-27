Son Dakika Haberleri: Seçim Şarkısıyla Spor Yaptılar

Seçim Şarkısıyla Spor Yaptılar

17 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Bayındır Park'ta günün ilk saatlerinde buluşan ve oyun havalarından pop müziğe farklı türde şarkılarla spor yapan 'Çılgın Nar Taneleri' bu kez Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın seçim şarkısıyla bir saat boyunca spor yaptı.

Seçim Şarkısıyla Spor Yaptılar, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin Bayındır Park'ta günün ilk saatlerinde buluşan ve oyun havalarından pop müziğe farklı türde şarkılarla spor yapan 'Çılgın Nar Taneleri' bu kez Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın seçim şarkısıyla bir saat boyunca spor yaptı.

Muratpaşa Belediyesi'nin, parklardan spor salonlarına ilçenin farklı noktalarında düzenlendiği pilates ve step ağırlıklı sabah sporu etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Saat 08.30'da başlayan ve ısınma hareketlerinin ardından müziğin ritmiyle temposu da artan sabah sporu yaklaşık bir saat sürüyor.

Bayındır Park'ta spor eğitmeni Ülker Pınar Aydın'ın sadece kadınlardan oluşan Çılgın Nar Taneleri grubu ise, hava durumuna bağlı olarak, yaklaşık 5 yıldır haftada üç gün spor yapıyor. Oyun havalarından pop müziğe farklı türde şarkılarla spor yapan kadınlar bu kez Başkan Uysal'ın bir Burdur-Teke yöresi türküsü olan Erik Dalı'dan uyarlanan seçim şarkısı eşliğinde spor yaptı.

Seçim şarkısının "Muratpaşa'm örnektir/ Türkiye'me örnektir/ Halka hizmetleriyle/ Belediye hizmetleriyle" sözlerinde eğilip alkış yapan, "Kollar çalıştı kollar/ Yollar yapıldı yollar/ Başkanım Ümit Uysal/ Dara düşeni kollar" bölümünde kol kaslarını çalıştıran kadınlar, şarkının rap bölümlerinde ise boyun bilek hareketleri yaptı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:42 Kaynak: İHA

Bayındır, Ümit Uysal, Uysal, Muratpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızdığı Arkadaşını 'Telefonumu Gasbetti' Diye Şikayet Etti Fiorentina'dan Eljif Elmas İçin 15 Milyon Euro Teklif Kevin Campbell'dan Cenk Tosun'a: Daha Üst Düzey Bir Forvet Gerekiyor Quaresma Beşiktaş'a Veda Ediyor, Yeni Rotası Porto
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 13:59:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçim Şarkısıyla Spor Yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]