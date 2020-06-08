Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında - Son Dakika

Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında

AK Parti, hem siyasi partiler hem de seçim yasasında ciddi değişiklikler içeren bir siyasi paket hazırlığında. Çalışma; yeni partilerin vekil transfer etmesini engellenmesini, seçim bölgelerinin sayısının arttırılmasını, ittifak şartlarının değişmesini ve seçimde barajın yüzde 5'e düşürülmesini kapsıyor.

AK Parti, tartışmaları bir süre önce başlayan Siyasi Partiler ve Seçim Yasa değişikliklerini, kapsamlı ve geniş bir çalışmaya dönüştürmeye karar verdi. Çalışma, yeni partilerin transfer yapmasının ve grup kurmasının engellenmesinden çıkartılarak, "yeni ittifak modelleri, seçim barajı, daraltılmış bölge" gibi konuları da içeren büyük bir mevzuat taramasına dönüştürüldü. Masada, seçim barajlarının yüzde 5'e indirilmesi ve seçim bölgelerinin sayısının artırılması da var.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın AK Parti Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon, çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek ve yeni yasama dönemine, hem siyasi partiler, hem de seçim yasasında ciddi değişiklikler içeren bir paket getirilecek. Bu paketin oluşumunda, partide daha önce yapılan taslak çalışmadan da yararlanılacak.

YÜZDE 5 OY ALAMAYAN PARTİLER İTTİFAK ARACILIĞIYLA MECLİS'E GİREMEYECEK

İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy almaları şekline dönüştürülebileceği iddia ediliyor. Bu durumda küçük partiler ittifak aracılığıyla Meclis'e giremeyecek.

YÜZDE 5 BARAJ TARTIŞMASI

Yapılan planlamaya göre öncelikle 400 maddeyi bulan iki yasa sadeleştirilecek ve yaklaşık 200 maddeye indirilecek. Sadeleştirme dışında, asıl önemli çalışma, seçim barajı konusunda olacak. İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy almaları şekline dönüştürülebileceği iddia ediliyor. Bu durumda, baraj otomatik olarak yüzde 5'e inecek. Küçük partilerin ittifak aracılığı ile Meclis'e girmesi engellenecek.

Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:10 

Son Dakika Politika Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında - Son Dakika

Son Dakika

Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak         
09:21
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu         
09:07
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı         
08:49
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum 2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum         
08:46
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti         
08:24
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi         
08:21
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur         
07:48
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi         
07:42
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor         
07:32
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı         
07:32
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak         
03:47
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti         
01:51
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi         
01:21
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı         
00:07
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü         
23:48
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı         
23:40
Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı         
23:33
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi         
23:26
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda         
23:11
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz         
23:02
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı         
22:49
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
22:22
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak         
22:22
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı         
22:17
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti         
22:02
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı         
21:34
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü         
21:18
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü         
21:06
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 09:27:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]