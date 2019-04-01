Son Dakika Haberleri: Seçim sonrası dolar/TL

Seçim sonrası dolar/TL

40 dakika önce

Dolar/TL seçim sonuçlarının ve liderlerin mesajlarının izleneceği haftanın ve yeni ayın ilk işlem gününe yukarı yönde başladı.

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Dolar/TL seçim sonuçlarının ve liderlerin mesajlarının izleneceği haftanın ve yeni ayın ilk işlem gününe yukarı yönde başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:55 

Ekonomi
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