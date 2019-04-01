Seçim sonrası dolar/TL
40 dakika önce
Dolar/TL seçim sonuçlarının ve liderlerin mesajlarının izleneceği haftanın ve yeni ayın ilk işlem gününe yukarı yönde başladı.
Dolar/TL seçim sonuçlarının ve liderlerin mesajlarının izleneceği haftanın ve yeni ayın ilk işlem gününe yukarı yönde başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:55
Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde
Çete Üyesi Güzellik Kraliçesi Sibel Demiralp'in Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı
Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum
Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi