Son Dakika Haberleri: Seçim Sonrası Gayrimenkul Piyasaları Umutlu

Seçim Sonrası Gayrimenkul Piyasaları Umutlu

25 dakika önce

Yerel seçimlerin tamamlanması sonrasında gözler tekrar ekonomi piyasalarına yöneldi.

Seçim Sonrası Gayrimenkul Piyasaları Umutlu, System.String[]
Yerel seçimlerin tamamlanması sonrasında gözler tekrar ekonomi piyasalarına yöneldi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, seçim sonrası dönemden umutlu olduklarını dile getirdi.

Yerel seçimlerin tamamlanması sonrasında gözler tekrar ekonomi piyasalarına yöneldi. Özellikle son dönemde suskun olan gayrimenkul piyasasında 2019 yılının ilk 2 ayında geçen yıla göre yüzde 20 daralma söz konusu. Konut satışları ilk 2 ayda 151 bin 387'de kalırken, tüm satış işlemleri ise 286 bin 246 olarak gerçekleşti.

Seçim sonrası dönemden umutlu olduklarını dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Seçimler sonrasında mazbatayı alan başkanlar vaatlerini gerçekleştirmek için çalışmalara başlayacaklar. Özellikle belediyelerin hizmet alanlarında kamusal hizmetlerin artması, ulaşımın kolaylaşması, turizme yönelik çalışmalar, kreş ve eğitim alanları, otopark ve yeşil alanlar, bağlantı yolları ve köprüler, kültürel ve sosyal alanlar ile yeni vizyonlar ortaya konulacak. Bunlar da aslında gayrimenkul geliştirme faaliyetleri olarak o ilçeye, o şehre olan talebi artıracak" dedi.

"Krizi fırsata çevirebilmeliyiz"

Gayrimenkul piyasalarında özellikle mevcut durumda birçok fırsat olduğunu da dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü, "Tapu harçlarındaki indirim ve KDV muafiyetlerinde süreler yılsonuna kadar uzatıldı. Yabancılara satışta KDV muafiyetleri, vatandaşlık işlemlerinin kolaylaştırılması sağlandı. Mevcut stoklar için kredi kampanyaları devam ediyor. Bu noktada stoklar tükendikten sonra fiyatlarda yüksek artışlar kaçınılmaz olacak. Şu anda satışta olan birçok gayrimenkul, inşaat maliyetinin altında arz ediliyor. Bu fırsatı yatırımcı mutlaka değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

"Riskli yapılar unutulmamalı"

Seçimler sonrası rehavetin oluşmaması ve özellikle riskli yapıların unutulmaması gereğini de dile getiren Özelmacıklı, "Riskli yapıların ve alanların titizlik ve takibi yönetim değişikliklerinden etkilenmemeli. Tüketicilerin inşaat sektörüne olan güvenleri artırılmalı. Riskli alanlarda belediyeler çözümler sunmalı vatandaşa yol göstermeli" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:53 Kaynak: İHA

Ekonomi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi İmamoğlu'nu 20 Kez Aramış Ekrem İmamoğlu'nun Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazandığı İBB'den Manidar Paylaşım: Oh Olsun! Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:18:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçim Sonrası Gayrimenkul Piyasaları Umutlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]