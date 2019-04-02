Son Dakika Haberleri: Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Seçim Sonuçlarına İtirazlar

50 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Abdulmenaf Turan ile beraber kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için Erciş Adliyesi'ne gelerek, İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.

Aydın, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda gazetecilere okuduğu itiraz dilekçesinde, 31 Mart yerel seçimlerine ait sandık tutanaklarıyla ilgili yapılan incelemelerde, tutanakların yasaya ve usullere aykırı şekilde düzenlediğini tespit ettiklerini belirtti.

Tutanakların bir çoğunda kullanılan zarf sayısı ile pusula sayısının eşleşmediği, seçmen sayısı ile kullandırılan oy pusulası sayısının birbiriyle uyuşmadığını ifade eden Aydın, birçok sandıkta da zarf ve oy pusulası sayısının tutanaklara geçirilmediğini kaydetti

Oyların tutanaklara hatalı geçirildiğini anlatan Aydın, sonuçları doğrudan etkileyecek birçok hata ve usulsüzlük yapıldığını aktardı.

Tespitlerin seçim doğruluğunu ve güvenirliğini ortadan kaldırdığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"AK Parti oylarının 33 bin 086 olduğu, HDP oylarının 35 bin 619 olduğu, AK Parti ve HDP oyları arasındaki farkın 2 bin 533 gibi az miktarda olduğu, geçersiz oyların ise 5 bin 030 olduğu açıklandı. Geçersiz oy sayısının aşırı derece fazla olduğu ve iki parti arasındaki oy farkının iki katı olduğu göz önüne alındığında seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak, doğru, kesin, adil ve güvenilir olmasının sağlanması için oyların yeniden sayılmasını talep ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:48 Kaynak: AA

Aydın, Erciş, AK Parti, Güncel
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