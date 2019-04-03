Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, "Büyükşehir Belediyesinde geçersiz oylara itiraz etmişler.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, "Büyükşehir Belediyesinde geçersiz oylara itiraz etmişler. Yaklaşık 140 bin oy farkı var. Biz de itiraz edebilirdik, bu farkın daha da yüksek olmasını bekliyorduk ama buna gerek yok. Geçersiz oylar 56 bin civarında, tamamı (onlara) çıksa 140 binlik farkı kapatmaz." dedi.



Karalar, beraberinde milletvekilleri, ilçe belediye başkanı adayları ve partililerin de katılımıyla CHP Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin zorlu süreçler olduğunu söyledi.



Seçim sonuçları konusunda bazı tereddütler yaşandığını aktaran Karalar, "Biz açık farkla Büyükşehir Belediyesini aldık ama ilçelerin bir bölümünde çok küçük farklarla kaybediyoruz gibi görünüyor." diye konuştu.



Karalar, kimsenin hakkının yenmemesini istediklerini belirterek, "Ciddi manada bu işin üzerinde çok durduk ve oylarımıza büyük oranda sahip çıktık. Ama Yüreğir'de ufak bir problem var. Bizim talebimiz, oyların 1. bölgede, kurulun verdiği kararın onaylanması. Arkadaşlarımız YSK'ye başvurdu, onun haberini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



MHP tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin bir soruyu yanıtlayan Karalar, şunları kaydetti:



"Büyükşehir Belediyesinde geçersiz oylara itiraz etmişler. Yaklaşık 140 bin oy farkı var. Biz de itiraz edebilirdik, bu farkın daha da yüksek olmasını bekliyorduk ama buna gerek yok. Geçersiz oylar 56 bin civarında, tamamı (onlara) çıksa 140 binlik farkı kapatmaz."



Karalar, "Mazbatanızı ne zaman alacaksınız?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum. Mazbatayı verdiler de almadık mı?" karşılığını verdi.



Yüreğir'deki itiraz



CHP Yüreğir Belediye Başkanı Adayı Kamuran Karaca da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in 3 bin 512 oy farkla belediye başkanı seçildiği Yüreğir'de, seçim sonucuna yaptıkları itiraza ilişkin bilgilendirmede bulundu.



İlçedeki sayımlarda maddi hatalar tespit ettiklerini savunan Karaca, şöyle konuştu:



"Yüreğir 1. bölgede oyların yeniden sayılmasını talebimizi, İlçe Seçim Kurulu 5'e 2 çoğunlukla kabul etti. Ama bir türlü gece geç saatlere kadar sayıma geçilmedi. Alınan karar ortadayken 1. bölgede torbaların tümünün sayılmasına geçilmedi. Biz bu süreç içerisinde gece geç saatlerde, İl Seçim Kuruluna itiraz edildiğini, oradan da sayımın iptaline yönelik karar çıktığını sabah öğrendik. Bu karara biz YSK'ye itiraz ettik çünkü ortada İlçe Seçim Kurulunun almış olduğu, oyların yeniden sayılması şeklinde çoğunluk kararı var. Şu anda YSK'ye yaptığımız itirazın sonucunu bekliyoruz."



CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ile CHP Çukurova İlçe Başkanı ve seçim güvenliği koordinatörü Remzi Ümit Atay da seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin bilgi verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

1 Oyla Kazandığı Seçimi, İtiraz Sonucu 2 Oyla Kaybetti

İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı

Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil

Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı