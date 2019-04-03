Seçim Sonuçlarına İtirazlar
58 dakika önce
Büyük Birlik Partisinin (BBP) Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.
Büyük Birlik Partisinin (BBP
) Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.
BBP Nurdağı Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün oyların bulunduğu çuvalların ilçe seçim kuruluna yırtık teslim edildiği ve seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedildiğini aktardı.
Dilek, itirazlarını İl Seçim Kuruluna taşıyacaklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:43 Kaynak: AA
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