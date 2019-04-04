Son Dakika Haberleri: Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Seçim Sonuçlarına İtirazlar

1 saat önce

Mersin'de HDP'nin merkez Akdeniz ilçesindeki seçim sonuçlarına yaptığı itiraz kabul edilmedi.

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Mersin'de HDP'nin merkez Akdeniz ilçesindeki seçim sonuçlarına yaptığı itiraz kabul edilmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın desteklediği AK Parti'nin adayı Mustafa Muhammet Gültak'ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin HDP, iki ayrı itirazda bulundu.

İlk olarak, 3 bin 815 oyla kaybettikleri seçimdeki geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep eden HDP, sonrasında da CHP'nin adayı Sabit Yelkovan'ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifindeki görevinden istifa etmeden seçime girdiği gerekçesiyle seçimin iptali için başvuru yaptı.

Akdeniz İlçe Seçim Kurulu, HDP'nin itirazlarını reddetti.

Öte yandan, MHP'nin, Akdeniz ilçesindeki büyükşehir belediyesi seçimlerinin sonuçlarına yönelik itirazı da kabul edilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:35 Kaynak: AA

Mustafa Muhammet Gültak, Mersin, Akdeniz, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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