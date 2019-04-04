Seçim Sonuçlarına İtirazlar
1 saat önce
AK Parti, Adıyaman'ın Sincik ve Tut ilçelerindeki yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazın ilçe seçim kurullarınca reddedilmesinin ardından İl Seçim Kuruluna başvurdu.
AK Parti
, Adıyaman
'ın Sincik
ve Tut
ilçelerindeki yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazın ilçe seçim kurullarınca reddedilmesinin ardından İl Seçim Kuruluna başvurdu.
AK Parti Adıyaman Merkez
İlçe Başkanı Mustafa Alkayış
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Kahta
, Sincik ve Tut ilçeleri ile Bölükyayla
beldesinde yerel seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın ilçe seçim kurullarınca reddedildiğini söyledi.
Alkayış, itirazların reddedildiği ilçelerden Sincik ve Tut için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunduklarını, Kahta'yla ilgili durumun ise değerlendirildiğini ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:59 Kaynak: AA
Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi
AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde