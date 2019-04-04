Son Dakika Haberleri: Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Seçim Sonuçlarına İtirazlar

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesine yönelik başvuru, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde, belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesine yönelik başvuru, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Muammer Özçelik ile İYİ Parti'nin belediye başkan adayı Musa Öztürk, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Nihat Atlı'nın "seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle hem adaylığının hem seçimin iptal edilmesi istemiyle İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

İlçe Seçim Kurulu, yapılan değerlendirme sonucunda 3'e karşı 4 oyla Atlı'nın belediye başkanı seçilmesine engel bir durum olmadığına karar vererek, itirazları reddetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:57 Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel
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