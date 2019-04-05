Son Dakika Haberleri: Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Seçim Sonuçlarına İtirazlar

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bazı sandıklardaki oyların yeniden sayılması talebiyle yapılan itiraz sonucu bir belediye meclis üyesi daha kazandıklarını söyledi.

Seçim Sonuçlarına İtirazlar, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bazı sandıklardaki oyların yeniden sayılması talebiyle yapılan itiraz sonucu bir belediye meclis üyesi daha kazandıklarını söyledi.

Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenledikleri 1. Liseler Arası Solo Ses Yarışması'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki bazı sandıklardaki oyların yeniden sayılması talebiyle İl Seçim Kuruluna başvurduklarını belirtti.

Yapılan itirazın ardından yaklaşık bin 900 oyun AK Parti'ye geçtiğini ifade eden Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Bizim oylar da çalınmış maalesef. Arkadaşlarımız bir itiraz yaptı. Biz de sonradan uyandık doğrusu. 'Bizim oylar nereye gidiyor, bir bakın' dedik. Dün, başka partilere yazılan bin 900 civarında oyumuz geri geldi. ya da neyse yanlışlık yapılan diyelim. Oradan da bir belediye meclis üyeliği daha kazandık. Ama bu bana bir organizasyon gibi geliyor. Türkiye'nin her tarafında, özellikle İstanbul'da kötü organizasyon gibi geliyor. İnşallah onlar da ortaya çıkartılacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:36 Kaynak: AA

Hanefi Mahçiçek, Onikişubat, Merkez, Kahramanmaraş, Güncel
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