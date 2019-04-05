Son Dakika Haberleri: Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Seçim Sonuçlarına İtirazlar

1 saat önce

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz'ın kazandığı seçimlere yapılan itiraz sonrasında, oyların yeniden sayılmasıyla kazanan değişmedi.

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz'ın kazandığı seçimlere yapılan itiraz sonrasında, oyların yeniden sayılmasıyla kazanan değişmedi.

Yerel seçimin ardından AK Parti'nin 4 bin 537, MHP'nin 4 bin 489 oy aldığı Bahçe ilçesinde, MHP, İlçe Seçim Kurulunun ardından İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Yapılan sayımda AK Parti'li İbrahim Baz'ın oyu aynı kalırken, MHP'li Ömer Okan Fettahlıoğlu'nun oyu ise 8 artışla 4 bin 497 oldu.

Bu sonuca göre ilçede kazanan değişmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:28 Kaynak: AA

Osmaniye, İbrahim Baz, Bahçe, AK Parti, Güncel
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