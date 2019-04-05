Seçim Sonuçlarına İtirazlar
44 dakika önce
AK Parti'nin Adıyaman'ın Tut ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itiraz İl Seçim Kurulunca reddedildi.
AK Parti
'nin Adıyaman
'ın Tut
ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itiraz İl Seçim Kurulunca reddedildi.
AK Parti Adıyaman Merkez
İlçe Başkanı Mustafa Alkayış
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tut ilçesinde seçim sonuçlarına "zihinsel engellilere oy kullandırılması ve geçersiz oyların geçerli sayılması" gerekçesiyle itiraz ettiklerini anımsattı.
İtirazlarının hem ilçe hem de il seçim kurullarınca reddedildiğini dile getiren Alkayış, bu nedenle itirazlarını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşıdıklarını ve seçimin iptal edilmesini talep ettiklerini söyledi.
İlçedeki seçimlerde CHP
adayı Mehmet Kılıç
1206, AK Parti adayı Ercan Öncebe
1191 oy almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:26 Kaynak: AA
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