Son Dakika Haberleri: Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Seçim Sonuçlarına İtirazlar

19 dakika önce

Millet İttifakı'nın İYİ Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, Balıkesir'deki seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarının reddedildiğini, itirazlarını Yüksek Seçim Kuruluna taşıyacaklarını bildirdi.

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Millet İttifakı'nın İYİ Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, Balıkesir'deki seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarının reddedildiğini, itirazlarını Yüksek Seçim Kuruluna taşıyacaklarını bildirdi.

Ok, yazılı açıklamasında, Balıkesir'de Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oy farkının 9 bin 913 olduğunu, 31 bin 813 oyun da geçersiz olduğunu belirtti.

Geçersiz oyların yeniden sayılması yönündeki taleplerinin reddedildiğini vurgulayan Ok, "Sonuna kadar mücadele edeceğimizi ifade etmek isterim. Adaletsizliğin, adalet ile yıkılması adına itirazlarımızı Yüksek Seçim Kuruluna taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:22 Kaynak: AA

İsmail Ok, belediye başkan adayı, Balıkesir, Politika
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