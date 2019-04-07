Son Dakika Haberleri: Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Seçim Sonuçlarına İtirazlar

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seçimlerin iptaline ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı başvuru reddedildi.

Seçim Sonuçlarına İtirazlar, System.String[]
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seçimlerin iptaline ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı başvuru reddedildi.

BBP Nurdağı Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın reddedildiğini söyledi.

Dilek, "Çuvalların İlçe Seçim Kuruluna yırtık olarak teslim edildiğini gördük. Seçimlere şaibe karıştığını düşünüyoruz. Dolayısıyla Nurdağı ilçe genelinde seçimlerin iptalini istiyoruz. Bu nedenle itirazımızı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına taşıyacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:51 Kaynak: AA

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