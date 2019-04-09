Son Dakika Haberleri: Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Seçim Sonuçlarına İtirazlar

16 dakika önce

Adana İl Seçim Kurulunca, Saadet Partisinin itirazı üzerine Kozan ilçesinde MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verildi.

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Adana İl Seçim Kurulunca, Saadet Partisinin itirazı üzerine Kozan ilçesinde MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verildi.

Saadet Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın, "belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları başvuru reddedilince İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulunca verilen kararda, Nihat Atlı'nın belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu belirtildi.

Atlı'nın almış olduğu yasaklanmış hakların geri bırakılması kararının 4 Nisan 2019 tarihli olduğu aktarılan kararda, bunun Nihat Atlı'ya 31 Mart'taki seçimlere katılma hakkı vermediği, bu kararın kesinleştiği 5 Nisan tarihinden sonra yapılacak seçimlere katılma hakkı tanıdığı ifade edildi.

İl Seçim Kurulu, bu nedenlerden dolayı ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçmiş kararları göz önüne alınarak, Nihat Atlı'nın Kozan Belediye Başkanlığına seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline hükmederek, "Kozan Belediye Başkan Aday listelerinin ilan edildiği seçim takvimi sürecinde itirazcı Saadet Partisi tarafından Nihat Atlı'nın seçilme yeterliliğine itiraz edilmediği anlaşıldığından 5393 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca idari makamlarca çözülmek suretiyle belediye meclisince doldurulmasına, Yüksek Seçim Kuruluna itirazı olanaklı olmak üzere karar verildi." ifadesi kullanıldı.

MHP'nin, kararla ilgili YSK'ye itirazda bulunduğu öğrenildi.

Madde 45

5393 Sayılı Yasanın 45. maddesi şöyle:

"Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali
tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin,
onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı
üyenin başkanlığında toplanarak;


a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak
biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, seçer."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:58 Kaynak: AA

Politika
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