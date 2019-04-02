Son Dakika Haberleri: Seçim Sonuçlarına MHP ve CHP'den İtiraz

Seçim Sonuçlarına MHP ve CHP'den İtiraz

14 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

Seçim Sonuçlarına MHP ve CHP'den İtiraz, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

MHP İlçe başkanı Yılmaz Ekici, yaptığı açıklamada, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi. Ekici şöyle devam etti:

"Sandıkların açılım zamanında sandık tutanaklarının Milliyetçi Hareket Partisine verilmemesi, köylerde sandıkların erken açılmasına dair deliller ile birlikte ilçe seçim kuruluna şikayetimizi bildirdik. Kanuni süreç devam ediyor. Adaletli bir şekilde kazanana hayırlı olsun diyorum."

CHP İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş ise, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz gerekçesini açıkladı. Sarıbaş, "31 Mart 2019 yerel seçimleri tamamlanmış olduk. Bu süreçte kazanan 443 oy farkla Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim sonucunda ortaya çıkan 714 geçersiz oya itiraz edeceğini öğrendik. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu geçersiz oylara itiraz dilekçemizi ilçe seçim kuruluna teslim ettik. Bunların yeniden sayılmasını istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:33 Kaynak: İHA

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