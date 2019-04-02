Seçim Sonuçlarına MHP ve CHP'den İtiraz
14 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi
ve Cumhuriyet Halk Partisi Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu. MHP
İlçe başkanı Yılmaz Ekici, yaptığı açıklamada, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi. Ekici şöyle devam etti:
"Sandıkların açılım zamanında sandık tutanaklarının Milliyetçi Hareket Partisine verilmemesi, köylerde sandıkların erken açılmasına dair deliller ile birlikte ilçe seçim kuruluna şikayetimizi bildirdik. Kanuni süreç devam ediyor. Adaletli bir şekilde kazanana hayırlı olsun diyorum." CHP
İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş ise, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz gerekçesini açıkladı. Sarıbaş, "31 Mart 2019 yerel seçimleri tamamlanmış olduk. Bu süreçte kazanan 443 oy farkla Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim sonucunda ortaya çıkan 714 geçersiz oya itiraz edeceğini öğrendik. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu geçersiz oylara itiraz dilekçemizi ilçe seçim kuruluna teslim ettik. Bunların yeniden sayılmasını istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:33 Kaynak: İHA
Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O İller
Iğdır'da, 'Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayından Sonuca İtiraz
Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti
313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor