Trabzon Akçaabat'ta 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan bir kişi, tehlike saçtı.
Seçim sonrası evinin balkonuna çıkan vatandaş, şarkı eşliğinde belinden art arda çıkardığı 4 silahla havaya defalarca ateş açtı. Görüntüleri izleyenler silahların ruhsatı olup olmadığını sormaya başladı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Seçim Sonucunu 4 Tabancayla Havaya Ateş Ederek Kutlayan Vatandaşın Görüntüsü Tartışma Yarattı - Son Dakika