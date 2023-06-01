Seçim Sonucunu 4 Tabancayla Havaya Ateş Ederek Kutlayan Vatandaşın Görüntüsü Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Seçim Sonucunu 4 Tabancayla Havaya Ateş Ederek Kutlayan Vatandaşın Görüntüsü Tartışma Yarattı

01.06.2023 12:48

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından seçim kutlamasını evinin balkonundan yapan bir kişi, belinden çıkardığı 4 silahla havaya defalarca kez ateş açtı. Büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası herkes 'O silahların ruhsatı var mı?' diye sordu. Trabzon Akçaabat'ta 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan bir kişi, tehlike saçtı.

Trabzon Akçaabat'ta 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan bir kişi, tehlike saçtı.

4 SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Seçim sonrası evinin balkonuna çıkan vatandaş, şarkı eşliğinde belinden art arda çıkardığı 4 silahla havaya defalarca ateş açtı. Görüntüleri izleyenler silahların ruhsatı olup olmadığını sormaya başladı.

YORUMLAR
500
Seçim sonrası CHP'de işler karışık! Kritik toplantı bugün, Kılıçdaroğlu istifaları kabul edecek Seçim sonrası CHP'de işler karışık! Kritik toplantı bugün, Kılıçdaroğlu istifaları kabul edecek Kabine'yle ilgili bomba kulis: Cumartesi saat 22.00'de açıklanıyor, vekil olan bakanlara yeniden görev verilmeyecek Kabine'yle ilgili bomba kulis: Cumartesi saat 22.00'de açıklanıyor, vekil olan bakanlara yeniden görev verilmeyecek

Seçim 2023, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seçim Sonucunu 4 Tabancayla Havaya Ateş Ederek Kutlayan Vatandaşın Görüntüsü Tartışma Yarattı - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu belirttim" sözlerine HDP'den yanıt
13:01 Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
12:40 ABD'de 4 yaşındaki kız çocuğu babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurdu
12:33 Zekeriya Yapıcıoğlu ile Mustafa Destici'nin el ele poz vermesi Demirtaş'ı rahatsız etti
12:27 Ankara son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesiyle karşı karşıya! Mansur Yavaş uyardı, 3 gün sürecek
12:26 Evlat edindikleri çocuk 22 yaşında cüce çıktı! Yatak odalarına bıçakla dalmış
11:56 MİT tırları davasında 22 sanığın cezası onandı, 5 sanık için karar bozuldu
12:00 Dev final sonrası stadın otoparkında hakemle karşılaşan Mourinho öfke nöbeti geçirdi: Eve ölü olarak gidiyoruz
11:49 Sefo'nun dahil olduğu O Ses Türkiye Rap'in ilk fragmanı yayınlandı
11:45 Seçim sonucunu 4 tabancayla havaya ateş ederek kutlayan vatandaşın görüntüsü tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 13:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: Seçim Sonucunu 4 Tabancayla Havaya Ateş Ederek Kutlayan Vatandaşın Görüntüsü Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement