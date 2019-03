Seçim Vaatleri İçin Türkü Yaptırdı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde CHP'li Belediye Başkan adayı Murat Sulakçı (47), vaatlerini anlatan bir seçim türküsü yaptırdı.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde CHP'li Belediye Başkan adayı Murat Sulakçı (47), vaatlerini anlatan bir seçim türküsü yaptırdı. Sivas'ta bağlama ustası Şentürk İyidoğan'ın hazırladığı ve seçim çalışmalarında kullanılan türkü ilgi çekti. Sulakçı, "Türkülerin birleştirici gücüne inanarak böyle bir çalışma yaptık" dedi.



Ulaş ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası esnaf Murat Sulakçı, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde CHP'den belediye başkan adayı oldu. 2014 yılında da belediye başkan adayı olan ve 34 oyla seçimi kaybeden Sulakçı, seçim çalışmalarında kullanacağı müzik için farklı bir çalışma yapmaya karar verdi. Uzun yıllardır arkadaşı olan Sivaslı bağlama ustası ve ozan Şentük İyidoğan ile görüşerek yaşadığı ilçenin sorunlarını, sıkıntılarını ve seçim vaatlerini anlatarak bir seçim müziği yapmasını istedi. İyidoğan da Sulakçı'nın isteği üzerine ilçenin eksikleri, yolları, kavşakları, mahalleleri ve seçim vaatlerini yazdığı türküye aktardı.



Kendisinin de amatör olarak bağlama çaldığını ifade eden Murat Sulakçı "Ben kendim de amatör olarak bağlama çalan birisiyim. Şentürk beye teşekkür ediyorum. Uzun zamandır dostluğumuz vardı. Biz bunu günün şartlarında kavgacı ortamdan ziyade daha güzel bize, Anadolu insanına yakışan bir dille türkülerle anlatmaya karar verdik. Sevincimiz, hüznümüz hatta eleştirimiz türkülere mal olmuştur. Biz de dedik ki farklı bir üslup kullanalım, birleştirici olsun, yapacaklarımızı da, eksiklerimizi de türkülerle anlatalım istedik. Ben buradan gerekli sorunları Şentürk beye aktardım, sözlerine de ufak tefek katkım oldu. Toplumdan da olumlu etkiler aldık. Sert üsluptan ziyade gerçekten içimizden gelen sesi dinledik. Yani bu toprağın sesiyle, türkülerle birlikte sloganik değil de daha çok hiciv eden, ama uygun bir dille sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, yapacaklarımızı anlatmaya karar verdik. İçerisinde tabi belediyemizin sıkıntıları var, yollarımızda kavşak problemimiz var, Karasar mahallemizin kışı sert geçiyor, ona değindik. Dört mahalleden oluştuğunu anlattık. Bunlarla ilgili pazar problemimiz var, onu anlattık. Yani Ulaş'ta ne varsa hepsini türkülerin diliyle anlatmayı daha uygun gördük" dedi.



'TÜRKÜLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANDIM'



Türkülerin birleştirici gücüne inandığını ifade eden Sulakçı, "31 Mart bir süreç geçecek, nihayet ülkemizde her dönem bir seçim atmosferi oluyor. Anadolu insanı kucaklayıcı, sevecen, Anadolu insanı üstteki insanın sert tavırlarına çok bakmaz, burada hepimiz esnafız. Diğerleri de hep tanıdığımız insanlar. Burada güzel bir iklim oluştu. Herkes yan yana, karşı karşıya bir seçim atmosferi geçiriyor. Kırmadan, dökmeden, Ulaş'a uygun, Anadolu insanının nezaketine uygun bir seçim olmasını diliyorum. Türkülerin birleştirici gücüne inanarak böyle bir çalışma yaptık" ifadelerini kullandı.



'YILLARDIR HAYALİMDİ'



Ozan Şentürk İyidoğan ise, böyle bir türkü yazmanın uzun yıllardır hayali olduğunu belirterek, "Sevgili Murat Sulakçı benim yıllardır arkadaşımdır. Sivas tabi bir ozanlar diyarıdır, ozanlar şehri olduğu için biz de seçim çalışmalarını, yapmak istediklerini, onun fikirlerini tabi bir de Ulaş'ın eksikleri, yapılması gerekenleri halk ozanı olarak, halk diliyle aktarmaya çalıştık" diye konuştu.



TÜRKÜNÜN SÖZLERİ



Murat Sulakçı'nın seçim çalışmalarında kullandığı türkünün sözleri ise şu şekilde:



"Dört mahalledir Ulaş'ım, hizmettir her işin başı yönetecek Murat Sulakçı. İş verir Murat gardaşım, AŞ verir Murat gardaşım. Etki sizde, yetki sizde çaredir Murat gardaşım. Köşe bucak bilir Ulaş'ı kucakla Murat Sulakçı. Mazot benzin alamıyorum, kavşak yok yol bulamıyorum, suçumuz ne bilemiyorum çaresi Murat Gardaşım. Karahisarım karlı başı, engin düz ova Ulaş'ım. Hizmettir her işin başı kucakla Murat gardaşım. İsteriz Tarım Fakültesi, hayvan pazarının kesildi sesi. Nerede Tarım Fakültesi, kucakla Murat gardaşım. Terke döndü bakım TİGEM, dükkansız sanayiyi nidem. Suçum nedir bilemiyorum kucakla Murat gardaşım." - Sivas

