AFYONKARAHİSAR - Güney beldesinde oy kullanma işlemi tamamlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimleri için oy kullanımı saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Danıştay kararı ile 7 yıl sonra köy statüsünden tekrar belde statüsüne getirilen Güney beldesinde 1830 seçmenin oy kullanma işlemi sona erdi.
Tekrar belde statüsüne getirilen beldede yapılan ilk seçimde 8 sandık kuruldu.
Seçmenler bugün kullandıkları oylarla belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarını belirleyecek.
Kaynak: AA
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