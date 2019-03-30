Son Dakika Haberleri: Seçim yasakları başladı

Seçim yasakları başladı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin propaganda dönemi, saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Seçim yasakları başladı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin propaganda dönemi, saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.
Ferdi Türkten |
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:52 

Ferdi Türkten, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması Pazartesi İtibarıyla Sona Eriyor Avukat Meltem Banko'nun Acı Günü Kızının Cansız Bedenini Bulan Babadan Damadına Şok Suçlama: Kızımın Katili Damadımın Cinsel Organıdır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçim yasakları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]