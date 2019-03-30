Seçim yasakları başladı
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin propaganda dönemi, saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin propaganda dönemi, saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı. Ferdi Türkten
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:52
Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı
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