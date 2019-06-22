Son Dakika Haberleri: Seçim yasakları başladı
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Seçim yasakları başladı

16 dakika önce

YSK kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin propaganda dönemi, saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

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YSK kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin propaganda dönemi, saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:28 
İstanbul, Ekonomi
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