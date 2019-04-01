Seçim Yorgunları Yerde Uyuyakaldı
1 saat önce
Seçim yorgunları yerde uyuyakaldıİZMİR - Bugün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçiminde sandık başında görev yapanlar, getirdikleri oyların İzmir İl Seçim Kurulunda tasnif edilmesini beklerken seçimin verdiği yorgunlukla yerlerde uyuyakaldı.
Seçim yorgunları yerde uyuyakaldı
İZMİR - Bugün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçiminde sandık başında görev yapanlar, getirdikleri oyların İzmir
İl Seçim Kurulunda tasnif edilmesini beklerken seçimin verdiği yorgunlukla yerlerde uyuyakaldı.
Yurt genelinde oy verme işleminin bitmesinin ardından İzmir'de vatandaşların Mahalli İdareler Genel Seçiminde kullandığı oylar seçim kurullarına getirilmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sorumlu oldukları sandıkların başına geçen görevliler, gece geç saatlere kadar çalışmanın verdiği yorgunlukla buldukları boş yerlerde oturarak dinlendi.
İzmir İl Seçim Kuruluna oy pusulalarını teslim eden bazı sandık görevlileri ise seçimin verdiği yorgunlukla yerlerde uyuyakaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:17 Kaynak: İHA
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