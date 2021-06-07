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Seçimde 1 oy alan TKP'nin adayı, akıllara Şener Şen'in filmini getirdi - Son Dakika

Seçimde 1 oy alan TKP'nin adayı, akıllara Şener Şen'in filmini getirdi

07.06.2021 14:28

Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Seçimi AK Parti'nin adayı kazanırken, TKP'nin adayının sadece 1 oy alması dikkat çekti. Yaşanan bu durum sosyal medya kullanıcılarına Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki "Benim oy nereye gitti?" sahnesini hatırlattı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı seçiminin kazananı, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Erol Karabacak oldu.

TKP'NİN ADAYI 1 OY ALDI

1830 seçmenin olduğu beldede, 1704 kişi oyunu kullandı. Oyların 1606'sı geçerli sayıldı. AK Parti'den Erol Karabacak, CHP'den Faruk Özkan, İYİ Parti'den Burak Enes Kamburoğlu, Gelecek Partisinden Osman Aydepe, Büyük Birlik Partisinden (BBP) Süleyman Çağlar, Yeniden Refah Partisinden Ayten Karakaya, Saadet Partisinden (SP) Hamza Gümüşkanat ve Türkiye Komünist Partisinden (TKP) Sunay Akarsu'nun yarıştığı seçimde, AK Parti 1021, BBP 504, CHP 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, SP 4 ve TKP 1 oy aldı.

ŞENER ŞEN'İN FİLMİNİ HATIRLATTI

Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Sunay Akarsu'nun sadece 1 oy alması ise akıllara Şener Şen'in Züğürt Ağa filmini getirdi. Şen'in filmde bir oy almasına şaşırması ve etrafındakilerin kendisine oy verdiğini söylemesi üzerine "E benim oy nereye gitti?" demesi izleyenleri kahkahaya boğmuştu.

Seçimde 1 oy alan TKP'nin adayı, akıllara Şener Şen'in filmini getirdi

Türkiye Komünist Partisi, Şener Şen, Karahisar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçimde 1 oy alan TKP'nin adayı, akıllara Şener Şen'in filmini getirdi - Son Dakika


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