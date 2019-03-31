Seçimde 6'sı Kavgada, 5'i Kalp Krizinden 11 Kişi Öldü, 102 de Yaralı Var (2)
2 saat önce
ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİMahalli Yerel Seçimlerde kavga ve kalp krizi gibi sağlık nedenleriyle meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısı 11'e ulaşırken, yaralıların sayısı da 102'e yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Mahalli Yerel Seçimlerde kavga ve kalp krizi gibi sağlık nedenleriyle meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısı 11'e ulaşırken, yaralıların sayısı da 102'e yükseldi.
GAZİANTEP'TEKİ KAVGADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜK SELDİ
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde sandıkların kapanması sırasında muhtar adayı 2 kişinin taraftarları arasında çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i hastanede öldü. 1 yaralının ise tedavisine devam ediliyor.
YOZGAT'TA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Yozgat'ta da muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:22 Kaynak: DHA
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