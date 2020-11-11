Seçimde hile iddialarını sürdüren Trump bu kez anketçileri hedef aldı - Son Dakika

Seçimde hile iddialarını sürdüren Trump bu kez anketçileri hedef aldı

11.11.2020 19:02
Seçimde hile iddialarını sürdüren Trump bu kez anketçileri hedef aldı, System.String[]

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddialarını sürdürerek bu kez anketçilere yüklendi.

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddialarını sürdürerek bu kez anketçilere yüklendi.

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden'ın kazandığı seçime yönelik yeni bir değerlendirme yaptı. Trump bu kez anketçileri hedef alarak, "Yalancı anketçiler ABC ve Washington Post seçimden önce beni Wisconsin'de Biden'ın 17 puan gerisinde gösterdi ve muhtemel bir yasa dışı baskı anketi üretti. Ancak gerçek şu ki seçim gününde yarışta taraflar çok yakındı ve şimdi bu eyaleti kazanmaya hazırlanıyoruz. Böyle birçok içler açısı örnek var" ifadelerini kullandı.

Trump, bazı medya kuruluşlarının Al Schmidt isimli bir Cumhuriyetçiyi kullanarak Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki seçimlerde usulsüzlük olmadığını kanıtlamaya çalıştığını iddia etti. "Schmidt dağlar kadar hile ve sahtekarlığı görmeyi reddediyor" diyen Trump, "Kazanan biziz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Seçimde hile iddialarını sürdüren Trump bu kez anketçileri hedef aldı
Seçimde hile iddialarını sürdüren Trump bu kez anketçileri hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Kasım, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçimde hile iddialarını sürdüren Trump bu kez anketçileri hedef aldı - Son Dakika


Son Dakika

26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim
Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi         
19:16
Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor         
18:39
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi         
18:07
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan?" sözleriyle hafızalara kazındı         
17:41
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
2 damlası 8 saat koruyor! Türkiye'de üretilen bitkisel jel, koronavirüse çare olabilir 2 damlası 8 saat koruyor! Türkiye'de üretilen bitkisel jel, koronavirüse çare olabilir         
16:55
Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi         
16:37
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası "Mezarda oturuyoruz" yazmış         
14:06
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 19:23:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seçimde hile iddialarını sürdüren Trump bu kez anketçileri hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei