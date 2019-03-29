Son Dakika Haberleri: Seçimde Kullanılacak Malzemeler Sandık Başkanlarına Teslim Edildi

Seçimde Kullanılacak Malzemeler Sandık Başkanlarına Teslim Edildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez 4 ilçesindeki kırsal mahallerde kurulacak sandıkların başkanlarına seçimde kullanılacak malzemeler teslim edildi.

Seçimde Kullanılacak Malzemeler Sandık Başkanlarına Teslim Edildi, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez 4 ilçesindeki kırsal mahallerde kurulacak sandıkların başkanlarına seçimde kullanılacak malzemeler teslim edildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Bu kapsamda, YSK İlçe müdürlükleri tarafından seçimde görev yapacak memur ve sandık başkanlarına verilen eğitimler tamamlandı.

Slayt eşliğinde seçimlerde dikkat edilecek hususlara ilişkin bilgi verilen eğitimin ardından, sandık görevlilerinin soruları yanıtlandı.

Eğitim sonunda Diyarbakır Adliyesi Ek Hizmet Binasında merkez Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerindeki kırsal mahallerde kurulacak sandıkların başkanlarına içerisinde oy pusulası, sandık kurulu mühürleri ve tutanak gibi seçimde kullanılacak malzemelerin bulunduğu torbalar teslim edildi.

Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek. 3 bin 636 sandığın kurulacağı ilde Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:22 Kaynak: AA

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