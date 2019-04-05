Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybetti
33 dakika önce
OSMANİYE'de girdiği muhtarlık seçimini 150 oyla kaybeden Aziz Deprem (42) kendisine destek verenlere teşekkür ziyareti yaptığı sırada bir kişi ile çıkan tartışma sonrası uğradığı saldırıda sol gözünü kaybetti.
OSMANİYE'de girdiği muhtarlık seçimini 150 oyla kaybeden Aziz Deprem (42) kendisine destek verenlere teşekkür ziyareti yaptığı sırada bir kişi ile çıkan tartışma sonrası uğradığı saldırıda sol gözünü kaybetti.
İki çocuk babası Aziz Deprem, Rahime Hatun
Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. 8 bin 200 seçmenin bulunduğu ve 7 kişinin yarıştığı muhtarlık seçiminde Deprem, 150 oyla kaybetti. Seçim sonrası kendisine destek veren kişilere teşekkür etmek isteyen Deprem, ikameti başka mahallede bulunan fakat sahte adres beyannamesinde bulunduğunu iddia ettiği S.A. ile tartışmaya başladı. Bu sırada S.A., Deprem'in gözüne elindeki anahtarlıkla vurdu. Aldığı darbeyle, yere yığılan Deprem'i çevredekiler en yakındaki hastaneye kaldırdı. Gözünde görme problemi oluşan Deprem, tedavisinin ardından Adana Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Deprem'in gözünde yüzde 80 görme kaybı olduğu anlaşıldı. Kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu belirten Aziz Deprem, "Benim gözümü geri versinler, beni bu hale getiren kişiden şikayetçiyim. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum" dedi. Savcılık ve polise de giderek şikayette bulunduğunun söyleyen Deprem, olayın sorumlularının cezandırılmasını istedi. - Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:26 Kaynak: DHA
Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi
Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir
Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz
Ekrem İmamoğlu: Eyüp Sultan Hazretleri'nin Olduğu Yerde Namaz Kılmama İzin Vermediler