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Seçimde öğrencilere söz verdi vaadini tuttu

10 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde Ülkü Ortaokulu Okul Öğrenci Meclis Başkanı İrem Arat, seçim döneminde öğrencilere vermiş olduğu projelerden birini gerçekleştirerek sözünü tutmuş oldu.

Seçimde öğrencilere söz verdi vaadini tuttu, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde Ülkü Ortaokulu Okul Öğrenci Meclis Başkanı İrem Arat, seçim döneminde öğrencilere vermiş olduğu projelerden birini gerçekleştirerek sözünü tutmuş oldu.

7/B sınıf öğrencisi İrem Arat, geçtiğimiz Ekim ayında Ülkü Ortaokulunda Okul Öğrenci Meclis Başkanlığı seçiminde aday oldu. 10 adayın olduğu seçimde İrem, 42 oy alarak başkan seçildi. İrem Arat seçim propagandalarında öğrencilere, " Okulda mezuniyet yemeği vereceğim" vaadinde bulunmuştu. İrem Arat, sekizinci sınıf öğrencileri ile aileleri ve okul öğretmenlerine okul bahçesinde yemek verdi.

İrem Arat, " Seçim zamanı sekizinci sınıf öğrencilerine mezuniyet yemeği vereceğim diye vaatte bulunmuştum. Verilen bir söz mutlaka tutulması ve sözde durmak da erdemliktir. Sözümü çok şükür gerçekleştirdim.Mezun olacak arkadaşlarıma mezuniyet yemeği verdim. Ayrıca 1 Haziran'da yapılacak olan LGS'ye girecek olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum ve şimdiden de Ramazan bayramlarını kutluyorum" dedi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:25 Kaynak: İHA
Yenice, Söz, Karabük, Güncel
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