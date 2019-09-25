"Seçimde usulsüzlük" soruşturmasında 41 kişiye hapis istemi
7 dakika önce
31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı. Hazırlanan iddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir'de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istendi.
(İHA)
Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine ilişkin dava Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı