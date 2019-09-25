Son Dakika Haberleri: "Seçimde usulsüzlük" soruşturmasında 41 kişiye hapis istemi
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"Seçimde usulsüzlük" soruşturmasında 41 kişiye hapis istemi

7 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı. Hazırlanan iddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir'de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istendi.

(İHA)

Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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