Seçimde yayın yasağı ihlaline RTÜK'ten inceleme
2 saat önce
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yayın yasağı kalkmadan sonuçları veren yayın kuruluşları hakkında inceleme başlattı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yayın yasağı kalkmadan sonuçları veren yayın kuruluşları hakkında inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:14
Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı
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RTÜK, Seçim Yasağını Delen Kuruluşlar Hakkında İnceleme Başlattı
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