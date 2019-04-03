Son Dakika Haberleri: Seçimde yayın yasağı ihlaline RTÜK'ten inceleme

Seçimde yayın yasağı ihlaline RTÜK'ten inceleme

2 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yayın yasağı kalkmadan sonuçları veren yayın kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

Seçimde yayın yasağı ihlaline RTÜK'ten inceleme, System.String[]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yayın yasağı kalkmadan sonuçları veren yayın kuruluşları hakkında inceleme başlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:14 

TV, Ekonomi
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