'Seçimden sonra' diyerek nereye kadar?

"Bütçe performansı geride bıraktığımız dönemden bu yana olumsuz şekilde seyrediyor.

"Bütçe performansı geride bıraktığımız dönemden bu yana olumsuz şekilde seyrediyor. Şu ana kadar kamu kesimi tasarruf etmek yerine, harcamalara kaynak bulmak peşinde diyebilirim."

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