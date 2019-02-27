Son Dakika Haberleri: 'Seçimden sonra' diyerek nereye kadar?

'Seçimden sonra' diyerek nereye kadar?

1 saat önce

"Bütçe performansı geride bıraktığımız dönemden bu yana olumsuz şekilde seyrediyor.

'Seçimden sonra' diyerek nereye kadar?, System.String[]
"Bütçe performansı geride bıraktığımız dönemden bu yana olumsuz şekilde seyrediyor. Şu ana kadar kamu kesimi tasarruf etmek yerine, harcamalara kaynak bulmak peşinde diyebilirim."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:15 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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