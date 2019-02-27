'Seçimden sonra' diyerek nereye kadar?
1 saat önce
"Bütçe performansı geride bıraktığımız dönemden bu yana olumsuz şekilde seyrediyor.
"Bütçe performansı geride bıraktığımız dönemden bu yana olumsuz şekilde seyrediyor. Şu ana kadar kamu kesimi tasarruf etmek yerine, harcamalara kaynak bulmak peşinde diyebilirim."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:15
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