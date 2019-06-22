Seçime saatler kala oy pusulası çuvalları hazır
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine saatler kala ilçe seçim kurullarında oy pusulası dolu çuvallar hazırlandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine saatler kala ilçe seçim kurullarında oy pusulası dolu çuvallar hazırlandı. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine saatler kala ilçe seçim kurulları son hazırlıklarını tamamladı. Avcılar
İlçe Seçim Kurulu da son hazırlıklarını yaptı. Seçim görevlileri içlerinde oy pusulalarının olduğu çuvalları tek tek kontrol ederek dağıtılmak üzere hazırladı. Polis
tarafından ilçe seçim kurulu çevresindeki bariyerli güvenlik önlemi de dikkat çekti.
(İHA)
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