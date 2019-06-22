Son Dakika Haberleri: Seçime saatler kala oy pusulası dolu çuvallar hazırlandı
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Seçime saatler kala oy pusulası dolu çuvallar hazırlandı

40 dakika önce

Seçime saatler kala oy pusulası dolu çuvallar hazırlandıİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine saatler kala ilçe seçim kurullarında oy pusulası dolu çuvallar hazırlandı.

Seçime saatler kala oy pusulası dolu çuvallar hazırlandı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine saatler kala ilçe seçim kurullarında oy pusulası dolu çuvallar hazırlandı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine saatler kala ilçe seçim kurulları son hazırlıklarını tamamladı. Avcılar İlçe Seçim Kurulu da son hazırlıklarını yaptı. Seçim görevlileri içlerinde oy pusulalarının olduğu çuvalları tek tek kontrol ederek dağıtılmak üzere hazırladı. Polis tarafından ilçe seçim kurulu çevresindeki bariyerli güvenlik önlemi de dikkat çekti.
Seçime saatler kala oy pusulası dolu çuvallar hazırlandı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:52 Kaynak: İHA
İstanbul, Politika
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