Seçime sayılı günler kaldı! Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor - Son Dakika
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Seçime sayılı günler kaldı! Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor

20.03.2023 10:22

Seçimlere az bir zaman kala, seçmen listeleri, güncellenmek üzere bugün ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. Askı listeleri 2 Nisan'da indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

2 NİSAN'DA İNDİRİLECEK

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

DEPREMZEDELER DE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLECEK

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN DE SÜREÇ BAŞLADI

Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğünün, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilmesiyle de itiraz sürecine geçilecek. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.

ADAYLIK BAŞVURULARI DA SÜRÜYOR

Diğer yandan cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular da başladı. Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son gün 23 Mart. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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