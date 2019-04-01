Son Dakika Haberleri: Seçimi Kaybeden Muhtar Adayları Arasında Kavga - Adıyaman

Seçimi Kaybeden Muhtar Adayları Arasında Kavga - Adıyaman

49 dakika önce

Adıyaman'da seçimi kaybeden muhtar adayları arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da seçimi kaybeden muhtar adayları arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıharman köyünde seçimi kaybeden muhtar adayları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya adayların yakınları da karıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada Yusuf L, Zeynal L, Mahmut L, Hüseyin L, Zeynal Ö, Emin Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine çok sayıda jandarma özel harekat timi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:28 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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