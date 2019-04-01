Son Dakika Haberleri: Seçimi Kazanan Başkanın İlk İcraatı Çöp Toplamak Oldu

Seçimi Kazanan Başkanın İlk İcraatı Çöp Toplamak Oldu

19 dakika önce

Kırıkkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Recep Zafer Tekin, çöp kamyonunun direksiyonuna geçerek ilçe merkezinde personeliyle birlikte çöp topladı.

Seçimi Kazanan Başkanın İlk İcraatı Çöp Toplamak Oldu, System.String[]
Kırıkkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Recep Zafer Tekin, çöp kamyonunun direksiyonuna geçerek ilçe merkezinde personeliyle birlikte çöp topladı.

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Recep Zafer Tekin, yüzde 51,84 oy aldı. Belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk olarak çöp kamyonunun direksiyonuna geçen Tekin, personeliyle birlikte

ilçenin çöplerini topladı. Belediye binasına astığı pankartla da dikkatleri üzerine çeken Tekin, "Lütfen çiçek göndermeyiniz. Değerli dostlarım adıma göndereceğiniz çiçeklerin yerine şehit ailelerine bağış yapıp isimlerinizi panoya astırmanızı rica ederim" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:04 Kaynak: İHA

Recep Zafer Tekin, Kırıkkale, Politika
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