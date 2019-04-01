Seçimi Kazanan Başkanın İlk İcraatı Çöp Toplamak Oldu
17 dakika önce
Kırıkkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Recep Zafer Tekin, çöp kamyonunun direksiyonuna geçerek ilçe merkezinde personeliyle birlikte çöp topladı.
Kırıkkale
'de 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti
'den Bahşılı
Belediye Başkanı seçilen Recep Zafer Tekin
, çöp kamyonunun direksiyonuna geçerek ilçe merkezinde personeliyle birlikte çöp topladı. Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Recep Zafer Tekin, yüzde 51,84 oy aldı. Belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk olarak çöp kamyonunun direksiyonuna geçen Tekin, personeliyle birlikte ilçenin çöplerini topladı. Belediye binasına astığı pankartla da dikkatleri üzerine çeken Tekin, "Lütfen çiçek göndermeyiniz. Değerli dostlarım adıma göndereceğiniz çiçeklerin yerine şehit ailelerine bağış yapıp isimlerinizi panoya astırmanızı rica ederim" dedi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:06 Kaynak: İHA
İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi
Ünlü İsimler Sabahın İlk Saatlerine Kadar Seçim Sonuçlarını Bekledi
31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı