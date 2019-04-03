Seçimi Kazanan Muhtar Mazbatasını Alamadan Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Kırklareli'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karadere köyünde muhtar seçilen Ahmet Özen (53), mazbatasını alamadan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kırklareli
'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karadere
köyünde muhtar seçilen Ahmet Özen
(53), mazbatasını alamadan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, seçimlerde muhtar olarak seçilen Ahmet Özen, köy kahvesinde otururken rahatsızlandı.
Dinlenmek için evine geçen Ahmet Özen, fenalaştı.
Haber edilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Özen'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özen, köy mezarlığında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:03 Kaynak: AA
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti
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