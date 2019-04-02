Son Dakika Haberleri: Seçimi Kazandı Rakiplerine Yemek Söyledi

Seçimi Kazandı Rakiplerine Yemek Söyledi

2 saat önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 31 Mart seçimlerinde muhtar adayı olmak için yarışan 6 adaydan kazanan aday kaybedenlere Zigana Dağı'nda yemek ısmarladı.

Seçimi Kazandı Rakiplerine Yemek Söyledi, System.String[]
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 31 Mart seçimlerinde muhtar adayı olmak için yarışan 6 adaydan kazanan aday kaybedenlere Zigana Dağı'nda yemek ısmarladı.

Ülke genelinde çok sayıda kavga ve benzeri haberlerin yayınlandığı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili en güzel haberlerden birisi Gümüşhane'nin Torul ilçesinden geldi.

İlçeye bağlı Merkez mahallesine muhtar adayı olan Mehmet Bayraktaroğlu, Erol Terzi, Yusuf Sivri, Osman Kandaz, Eyüp Selvi ve Fatih Doğan "Seçim günü kim kazanırsa kazansın dostluk kazansın" diyerek seçime girdi.

Günlerce mahallede seçim çalışması yapan 6 muhtar adayı bir araya geldiklerinde kazanan adayın kaybedenlere Zigana dağında yemek söyleyeceği konusunda da anlaştı.

Seçimlerin belli olmasının ardından kazanan aday olan Fatih Doğan, rakiplerini alarak Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve "Dünyanın en lezzetli işlenmemiş eti" olarak nitelendirilen kuzu etinin bulunduğu Zigana dağında rakiplerine yemek söyledi.

Yemeği yiyip dostluk mesajları veren muhtar adayları, "Kazanan ve kaybedenler olarak birlik beraberliğimizin herkese örnek olması için toplanarak yemek yedik. Seçimler kavga gürültü değil de birlik beraberlik içinde geçmesi için bu örnek davranışı herkese göstermek istedik" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:38 Kaynak: İHA

Torul, Gümüşhane, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimi Kazanan Belediye Başkanı İlk Olarak İlçenin Çöplerini Topladı Seçim Sonrası AK Parti'den Dikkat Çeken Paylaşım: Teşekkürler Türkiyem Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O İller AK Parti, İstanbul'un Tüm İlçelerinde Sonuçlara İtiraz Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:38:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçimi Kazandı Rakiplerine Yemek Söyledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]