"Seçimi Kazanıyoruz Sandıklara Sahip Çıkalım"

Bir oyun bile çok önemli olduğunun altını çizen Aslan, "sandıklara sahip çıkalım"dedi.

Saha çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan bu kez seçimde görevlendirilen okul sorumluları ve sandık görevlileri ile bir araya geldi. "Yoğun bir çalışma olduğunu belirten "Çok özverili bir çalışma içerisindeyiz. Bunda hepinizin katkısı çok büyük. Hepiniz kapı kapı dolaşıp projelerimizi anlatarak gönüllere girdiniz. Çalışmalarımızın karşılığını inşallah 31 Mart'ta sandıklarda alacağız. Sandıkların önemini sizlere anlatmama gerek yok. Çünkü bir oyun bile ne kadar önemli olduğunuzu biliyorsunuz. Sandıklara sahip çıkarak Bayraklı'da değişimi gerçekleştirelim" dedi.

"SEÇİMİ SİZLER KAZANACAKSINIZ"

Sandıklar çok önemli diyen Ali Aslan "Seçime hazırlık döneminde adaylar çalışır. Teşkilat çalışır. Halktan adaylara gönül verenler çalışır. Sandık kurulu görevlileri ve müşahitler seçimi yapar. Seçimi kazanacak olan sizlersiniz "dedi.

"REHAVETE KAPILMAYIN"

Seçimi kazanacaklarını ancak rehavete kapanılmaması yönünde uyarıda bulunan Aslan "Seçim sandıkta kazanılır, rehavete kapılmak yok. Son ana kadar sandıklarımıza sahip çıkacağız." Diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından eğitim toplantısına geçildi. Hukukçular seçim ile ilgili kanunsal bilgiler verirken, slayt gösterisi eşliğinde katılımcılara eğitim verildi.