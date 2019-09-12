Son Dakika Haberleri: Seçimin ardından Putin muhalifi Navalny destekçilerine 40 kentte polis baskını
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Seçimin ardından Putin muhalifi Navalny destekçilerine 40 kentte polis baskını

1 saat önce

Rus güvenlik güçleri, 'para aklama' soruşturması kapsamında muhalif lider Alexei Navalny'ye yakın çok sayıda kişinin ev ve iş yerlerine toplu baskınlar düzenledi

Seçimin ardından Putin muhalifi Navalny destekçilerine 40 kentte polis baskını, System.String[]

Rus güvenlik güçleri, 'para aklama' soruşturması kapsamında muhalif lider Alexei Navalny'ye yakın çok sayıda kişinin ev ve iş yerlerine toplu baskınlar düzenledi.


Ülke genelinde 39 il ve ilçede gerçekleştirilen aramalar, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Birleşik Rusya Partisi'nin yerel seçimlerde Moskova'da 3'te bir oranında güç kaybetmesinden sadece dört gün sonraya denk geldi.

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Alexei Navalny, Vladimir Putin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:15 
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