Son Dakika Haberleri: Seçimin En Renkli Görüntüsü"

Seçimin En Renkli Görüntüsü"

1 saat önce

"Seçimin en renkli görüntüsü" 72 yaşındaki Esenler'den Alinur Aktaş'a mini konserBURSA - Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni ve sosyal medya fenomeni 72 yaşındaki Mehmet Esender, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a evinde mini bir konser verdi.

"Seçimin en renkli görüntüsü"
72 yaşındaki Esenler'den Alinur Aktaş'a mini konser

BURSA - Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni ve sosyal medya fenomeni 72 yaşındaki Mehmet Esender, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a evinde mini bir konser verdi. Alinur Aktaş'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntülere, "Seçimin en renkli görüntüsü" yorumları yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, emekli müzik öğretmeni ve elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 72 yaşındaki Mehmet Esender'i evinde ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ta bulunurken, Esender, misafirlerine gitarıyla şarkılar söyledi. Neşeli anların yaşandığı ziyaret sonunda Alinur Aktaş, Esender'e tablo hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi.
Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından fotoğraf ve video paylaşımında bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni Hacı Mehmet Amca'mızı Milletvekilimiz Ahmet Kılıç'la ziyaret ederek müziğini dinleme mutluluğunu yaşadık, hayır duasını aldık. Allah Mehmet Amcamıza uzun ömürler versin" dedi. Paylaşıma vatandaşlar tarafından "Seçimin en renkli görüntüsü" yorumları yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Barış Manço, Bursa, Alinur Aktaş, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın'ın Sahnesinde Sürpriz Evlilik Teklifi Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı

Kestane Üretimi 'Gal Arısı' Tehdidi Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir Kayınbiraderin, Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 03:05:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçimin En Renkli Görüntüsü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]