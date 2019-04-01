Son Dakika Haberleri: Seçimin farklı kazananları

Seçimin farklı kazananları

27 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre bazı adaylar, rakiplerine fark atarak seçimi kazandı.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre bazı adaylar, rakiplerine fark atarak seçimi kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:26 

Ekonomi
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