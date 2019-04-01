Seçimin farklı kazananları

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre bazı adaylar, rakiplerine fark atarak seçimi kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre bazı adaylar, rakiplerine fark atarak seçimi kazandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı

İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!

Ünlü İsimler Sabahın İlk Saatlerine Kadar Seçim Sonuçlarını Bekledi

31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı