Seçimin farklı kazananları
27 dakika önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre bazı adaylar, rakiplerine fark atarak seçimi kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre bazı adaylar, rakiplerine fark atarak seçimi kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:26
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